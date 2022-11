Publicado 08/11/2022 14:56 | Atualizado 08/11/2022 15:41

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM atenderam a uma ocorrência de roubo de veículo na noite desta segunda-feira (7), no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. De acordo com o registro policial, os PM foram acionados para atender a um chamado de roubo na Rua 1.038, por volta de 23h20, e ao chegar no local, o proprietário de um motocicleta Honda XRE 300, de cor cinza, informou que foi rendido por três homens, um deles armado, quando estacionava em frente de casa. Os assaltantes levaram a moto e um capacete.

A vítima, um homem de 28 anos, informou aos policiais que os criminosos estavam em um automóvel VW Gol quatro portas, de cor verde, e fugiram logo em seguida. Os policiais militares fizeram uma ronda pelas imediações, mas não encontraram os suspeitos. Os PMs então conduziram a vítima do roubo para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência.