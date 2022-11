Com investimento de R$ 210.026,42, as obras foram realizadas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) - Divulgação/Secom PMVR

Com investimento de R$ 210.026,42, as obras foram realizadas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/11/2022 14:07

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda concluiu mais três obras de contenção nesta semana, nos bairros Vale Verde, Belo Horizonte e Água Limpa. Com investimento de R$ 210.026,42, as obras foram realizadas pelo Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), com prazo médio de 30 dias, e visam a segurança e prevenção para dias chuvosos.

No bairro Vale Verde, foi construído um muro de bloco de aproximadamente 25 metros, para contenção da encosta e criação de divisa em um trecho entre os números 225 e 330 da Rua Primavera. O investimento foi de R$ 40.457,38. Os moradores da Rua 5B, no bairro Belo Horizonte, foram beneficiados com a reforma de contenção em muro projetado em solo cimento, no trecho que vai do número 295 ao 431. Foram investidos R$ 100.204,15.

E no Água Limpa, com R$ 69.364,89 investidos, a obra envolveu a estabilização de encosta com sacaria e muro de bloco na Travessa Visconde do Rio Branco, ao lado do número 112, e na Avenida Visconde do Rio Branco, altura do nº 435.

“Somente neste ano, já foram feitas 55 obras preventivas e para garantir a segurança dos moradores, principalmente em áreas consideradas de risco, atendendo 16 bairros. O prefeito (Antônio Francisco) Neto sempre teve essa atenção com os bairros mais distantes da região central e essas melhorias também são fruto das parcerias com o Conselho Comunitário, que representa os moradores de áreas de posse, e as associações de moradores”, destacou o diretor-geral do Furban-VR, José Martins de Assis, o Tigrão.

Em andamento

E as melhorias não param por aí. O Furban-VR está com mais cinco intervenções de contenção em andamento, nos seguintes locais: Avenida Maria Cecília (número 389), e Servidão Jesus de Nazaré (na Rua Germano Moreira), ambas no bairro Retiro; Rua Nestório (nº 1.088), Belo Horizonte; Rua do Canal, bairro Nova Primavera; e Rua Maria da Glória, no bairro São João Batista.

Outras oito obras estão previstas para começar em breve: Rua Helvécio Gomes Pimenta e Estrada da Mantiqueira (nº 263), no bairro Retiro; Rua 2, Belo Horizonte; Viela 11B, no Vila Brasília; Rua 15, Padre Josimo; ruas Crisântemos e Antúrios, no bairro Água Limpa; e Servidão 4 da Rua 7, no bairro Vale Verde.

Além dessas, três outras obras entrarão em breve no processo de licitação, com melhorias previstas para a Rua Monte Claro, no Santo Agostinho; Rua Araguaia, no Siderlândia; Avenida Francisco Crisóstomos Torres, bairro Pinto da Serra.