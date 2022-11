Policiais militares apreenderam cocaína, crack e dinheiro, após perseguição e confronto com suspeitos - Divulgação/PMERJ

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) na tarde desta quarta-feira (9) para atender a uma ocorrência de roubo cometido no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Os policiais foram informados que os suspeitos fugiram em direção ao bairro Vila Americana, e prosseguiram em patrulha pelas imediações.

Quando os PMs passavam pela Servidão Castelo, no Morro da Caviana, se depararam com três elementos, com mochilas nas costas, dois deles com armas em punho. A guarnição tentou se aproximar e os suspeitos fugiram em direção à Servidão Felicidade, na Rua Mutirão. Os policiais pediram apoio via rádio e continuaram a perseguição à pé, encontrando dois dos elementos em seguida. Quando receberam voz de prisão, um deles - com arma na mão - fez menção de reagir. Os PMs fizeram um disparo de advertência, e o suspeito que estava desarmado se rendeu, enquanto o outro jogou uma sacola com material do tráfico em uma bananeira e fugiu pelas vielas da localidade. Ninguém ficou ferido.

Os policiais militares apreenderam a sacola jogada, com 19 pinos de pó branco (supostamente cocaína, aguardando perícia), no valor de R$ 5; 27 pinos de pó branco com valor de R$ 20; nove pinos de pó branco com valor de R$ 10; 22 pedras de crack com valor de R$ 5; sete pedras de crack no valor de R$ 10; e R$ 37 em espécie. O homem detido e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para registro da ocorrência.