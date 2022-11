Publicado 09/11/2022 14:44

Volta Redonda - A prefeitura Municipal de Volta Redonda vai lançar na próxima quinta-feira (10), às 10h30, o Gabinete de Gestão de Segurança Pública Integrada. O evento no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto terá a presença de membros do Ministério Público (MP), órgãos de segurança pública e de representantes de secretarias municipais. O objetivo do gabinete é debater estratégias para prevenção de problemas na segurança pública da cidade, e os encontros serão mensais, com temas variados.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, avaliou a importância do encontro para o município.

“No encontro será disponibilizado o acesso das câmeras de monitoramento ao MP, que por sua vez será responsável pelo desenvolvimento de programas de capacitação aos nossos guardas municipais, através da Escola do MP, com assuntos sobre a segurança pública municipal”, afirmou Luiz Henrique.

O prefeito Neto salientou que a parceria é de suma importância. “Entendemos que o Ministério Público tem uma participação fundamental na melhoria da qualidade de vida no quesito segurança pública e, por isso, vamos disponibilizar o acesso às câmeras e participar de tudo que promova o bem-estar da população”, afirmou.