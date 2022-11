Homem de 39 anos agrediu companheira, ameaçou matá-la e a expulsou de casa com os dois filhos - Arquivo

Homem de 39 anos agrediu companheira, ameaçou matá-la e a expulsou de casa com os dois filhosArquivo

Publicado 09/11/2022 22:10

Volta Redonda - Um homem de 39 anos foi preso por policiais militares nesta quarta-feira (8), após expulsar a companheira de casa e ameaçá-la de morte, na Rua Fernando, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O homem ainda confrontou a guarnição policial e tentou tirar a arma de um dos agentes do coldre, após ser abordado.

De acordo com as informações da ocorrência policial, a Polícia Militar foi acionada pela companheira do agressor, uma mulher de 37 anos, depois de ter sido expulsa de casa pelo homem, junto com os dois filhos (a idade deles não foi informada). Os PMs encontraram a mulher e os filhos em uma praça nas imediações e se dirigiram para a residência da família.

Chegando ao local, os policiais militares foram recebidos pelo agressor, que falava frases desconexas e afirmava que as brigas do casal eram constantes. Segundo informaram os PMs, o homem teria dito que expulsou a companheira de casa “para não cometer um mal maior” e que havia “quebrado tudo dentro de casa, porque era o dono” do imóvel.

Ainda durante a primeira abordagem dos policiais, com uma conversa, o agressor começou a se exaltar e a xingar os PMs, e avançou contra um dos agentes, tentando tirar a arma do coldre do policial. O homem foi contido pelos policiais militares e em seguida foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para o Hospital São João Batista, onde recebeu cuidados médicos e foi liberado em seguida. O agressor foi então levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde foi preso por pelos crimes de ameaça, desacato e resistência.