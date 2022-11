Além conceitos de cidadania, crianças têm noções de primeiros socorros e prevenção a afogamentos, incêndios e acidentes domésticos - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 10/11/2022 18:09

Volta Redonda - “É bom ser prefeito?”, “É difícil administrar a cidade?”, “O que precisa melhorar na cidade?” e “Como é ser tão legal?”. Estas foram algumas das muitas perguntas que o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu durante a visita de participantes do projeto Bombeiro Mirim. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (10), no gabinete do Palácio 17 de Julho, e reuniu 100 crianças dos Centros de Referências de Assistência Social (Cras) Jardim Ponte Alta e Açude.

“É sempre gratificante receber e conversar com as crianças, que vêm com perguntas muito curiosas e interessantes. Hoje, por exemplo, respondi sobre como é ser prefeito, quais são as dificuldades do cargo e o que precisa melhorar na nossa cidade. Também procurei explicar para eles que é preciso gostar do que se faz. Eu sou apaixonado por Volta Redonda e irei fazer tudo o que puder para ajudar esta cidade”, destacou Neto.

As turmas iniciaram as aulas no projeto em outubro deste ano e a formatura está prevista para 23 de novembro. A orientadora social do Cras Jardim Ponte Alta, Cristina Aparecida de Almeida, ressaltou que as crianças estavam ansiosas pela visita.

“Estamos fazendo muitos passeios, mas estar de frente com o prefeito é uma honra e as crianças estavam muito ansiosas para chegar este dia. O projeto Bombeiro Mirim é muito válido, pela questão da disciplina e comportamento deles, ajudando no desenvolvimento como pessoas melhores”, destacou.

Projeto Bombeiro Mirim

Desenvolvido por meio de uma parceria entre a prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o projeto Bombeiro Mirim é destinado a crianças e jovens com idade entre 7 e 17 anos, de ambos os sexos.

As ações acontecem na sede do 22° Grupamento de Bombeiro Militar, no bairro Aterrado. Além de trabalhar conceitos de cidadania e civismo, são realizadas atividades práticas e teóricas em que as crianças aprendem noções de primeiros socorros e prevenção a afogamentos, incêndios, acidentes domésticos e de trânsito.