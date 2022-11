Tema central foi a 'Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19' - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 10/11/2022 18:31

Volta Redonda - Mais de trezentas crianças e adolescentes de Volta Redonda participaram nesta quinta-feira, 10, da 4ª Conferência Municipal Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente, promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). O encontro, que aconteceu no Clube Comercial, no bairro Colina, contou com representantes da sociedade civil, como a Casa da Criança, além da Fundação Beatriz Gama (FBG) e de escolas públicas e particulares. O tema central foi a “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19”.

A conferência foi dividida em cinco eixos temáticos, todos voltados para as crianças e adolescentes. Entre os assuntos abordados estavam a promoção e garantia dos direitos humanos durante e pós-pandemia; enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes da Covid-19; ampliação e consolidação da participação das crianças, adolescentes e sociedade nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e de defesa dos seus direitos, durante e pós-pandemia; além da garantia de recursos para as políticas públicas.

O secretário municipal de Estratégia Governamental, Carlos Macedo da Costa, explicou que eventos como esse são importantes para que a administração municipal possa se nortear para criar políticas públicas.

“O governo vai desenvolver as políticas que são discutidas pela população. O que eles trataram e discutiram nesse encontro servirá para que a administração municipal possa implementar e ter um ótimo desempenho nessas questões. É importante dizer também para todos os conselhos que não estiverem organizados, ou com a sua composição formada, e que não tenham realizado as suas conferências, que os façam, pois estamos disponíveis para dar o apoio que eles necessitarem”, disse o secretário.

O promotor de Justiça Leonardo Barbosa, da Primeira Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Volta Redonda, destacou que a conferência é de suma importância para Volta Redonda.

“A conferência revela, além dos novos talentos, vários projetos que estão sendo realizados. O encontro marca a infância e juventude como ela tem que ser: a prioridade absoluta do município. Reforça também esse papel do governo na realização de eventos que prestigiam a infância e juventude em Volta Redonda. É muito importante que o município tenha esses espaços de participação da comunidade”, disse o promotor.

A conselheira de direitos da Casa da Criança e do Adolescente, e facilitadora do Fórum Sul Fluminense Juventude em Ação, Paloma de Lavor Lopes, ressaltou que o encontro serviu para que os participantes fossem escutados sobre como se sentiram após o período com maior número de casos de Covid-19.

“Queríamos ouvir como elas se sentiram em todos os sentidos dos direitos humanos, como nas questões educacional, física, motora e familiar. Assim foram feitas propostas que serão passadas adiante para serem estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda)”, explicou a conselheira.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Volta Redonda, Denise Alves de Carvalho, ressalta que o município é o único do país que tem a Conferência Livre da Criança e Adolescente.

“As crianças e adolescentes que participaram dessa conferência representaram todos os outros de Volta Redonda. Durante o dia todo pudemos ouvir como eles se sentiram e as situações que eles vivenciaram durante esse período de alta na pandemia da Covid-19. No final do dia tiramos as propostas que serão levadas para a Conferência Municipal. Somos o único município a realizar esse tipo de conferência”, explicou a presidente.

O objetivo foi de mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), crianças, adolescentes e a sociedade, para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral a crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento das violências e considerando a diversidade.

A programação do evento contou com uma Roda de Conversa com a atriz, cantora, diretora, coreógrafa e professora de teatro musical, Tatiana Sobral, e com a Roda Cultural de Volta Redonda; além da apresentação do grupo Tambores do Aço. Os participantes puderam assistir ainda a um vídeo da socióloga Irene Rizzini.