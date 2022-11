Publicado 12/11/2022 10:49

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), abriu quatro unidades básicas de saúde e da família (UBSF), de 12 a 15 de novembro, para vacinação e testagem de Covid-19. As UBSFs dos bairros 249, Vila Mury, São Geraldo e Volta Grande vão funcionar das 7h às 19h.

Pessoas com sintomas gripais como coriza, dor de cabeça, tosse, dor no corpo, febre, dor de garganta, e outros devem procurar atendimento em uma unidade e fazer o teste para a doença. A secretaria de Saúde ressalta que o teste é realizado em pessoas sintomáticas (com sintomas).

“É importante que pessoas com sintomas gripais usem máscara e procurem atendimento para testagem na unidade mais próxima”, disse o médico sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

Além das unidades de saúde citadas acima, os shoppings Park Sul e Sider terão vacinação contra a Covid-19 no fim de semana. O atendimento no Park Sul é das 10h às 20h (sábado e domingo), no Sider Shopping, das 10h às 20h no sábado, e das 14h às 20h no domingo.

Vacinação contra a Covid-19

1ª e 2ª dose – Crianças a partir de 3 anos;

>Aguardando novas remessas de CoronaVac.

1ª e 2ª dose – Crianças a partir de 5 anos;

>Antecipada a 2ª dose da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, com intervalo de 21 dias.

3ª dose – Pessoas acima de 12 anos que receberam a 2ª dose há pelo menos 4 meses;

4ª dose – Pessoas a partir de 18 anos que tenham tomado a 3ª dose há mais de 4 meses;

5ª dose –Imunossuprimidos a partir de 18 anos e idosos acima de 80 anos que tenham tomado a 4ª dose há mais de 3 meses.