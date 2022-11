Projetos promoverão encontros mensais para debater estratégias de prevenção na segurança pública - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 10/11/2022 18:43

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Coordenadoria-Geral de Segurança Pública (COGESP/MPRJ), lançaram nesta quinta-feira (10), o Observatório de Segurança Pública (OSP) e o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM). Juntos, os projetos promoverão encontros mensais para debater estratégias para prevenção de problemas na segurança pública da cidade. Os lançamentos aconteceram no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto, no Palácio 17 de Julho, e contou com as presenças do coordenador da Cogesp/MPRJ, promotor de Justiça André Buonora, prefeitos de Barra Mansa, Pinheiral, Rio Claro, Porto Real, Valença, Piraí e Barra do Piraí e outras autoridades locais.

Enquanto o Observatório Municipal de Segurança irá realizar o diagnóstico dos principais problemas a serem enfrentados pelo município, a partir da utilização de dados públicos da área de segurança pública, saúde, assistência social e educação, o GGIM irá, com base no material analisado, apresentar propostas de atuação conjunta para a resolução dos problemas do setor. “Os órgãos permitem uma atuação na segurança pública baseada em evidências. As informações coletadas de diversas áreas permitirão ao gestor público decidir quais medidas são pertinentes e cabíveis para a resolução daquele problema”, disse André Buonora.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, celebrou a parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro.

“Gabinete e o Observatório são equipamentos que farão um Raio-X do município e darão subsídios para que possamos tomar as decisões de forma integrada e permanente, com soluções que acabem com os transtornos enfrentados pela sociedade. Esta é mais uma conquista dentre muitas outras que virão, para fortalecer ainda mais a segurança pública, levando qualidade de vida ao cidadão”, explicou Luiz Henrique.

Compartilhamento de câmeras de monitoramento

Durante o evento, o prefeito Antônio Francisco Neto afirmou que disponibilizará ao MPRJ o acesso a cerca de mil câmeras de monitoramento da cidade, das quais 700 ainda serão instaladas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). As imagens, importantes para a atuação de promotores de diversas áreas de atuação, ficarão sob a coordenação regional do MPRJ em Volta Redonda. “Entendemos que o Ministério Público tem uma participação fundamental na melhoria da qualidade de vida no quesito segurança pública e, por isso, vamos disponibilizar o acesso às câmeras e participar de tudo que promova o bem-estar da população”, garantiu Neto.