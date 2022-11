Investimentos na recuperação dos espaços de convivência e lazer chegam a R$ 171.402,84 - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/11/2022 11:34

Volta Redonda - A prefeitura, por meio do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), está promovendo melhorias em espaços de convivência de toda a cidade. Entre as obras já entregues à população estão revitalizações no bairro Vila Americana, praças na Vila Brasília, e de área de recreação no Volta Grande. Os investimentos na recuperação desses espaços chegam a R$ 171.402,84.

Os moradores do Volta Grande foram beneficiados com melhorias ao longo da Rua 1.043. A área recebeu mesas de jogos com quatro bancos cada; reparo geral e pintura dos bancos, brinquedos, mesas e muretas; e houve a recuperação de meio-fio em toda a extensão da via. Em breve, a pista de skate do bairro será totalmente reformada. Uma obra prevista para ser finalizada em 60 dias e orçada em R$ 162.064,07.

O Furban-VR também atuou na revitalização da Rua D e Viela 11 do bairro Vila Brasília, um investimento de R$ 17.169,46. Já na Vila Americana, a Avenida Dr. Guanayr Horst recebeu reparos nas calçadas, instalação de bancos, mesas, além de guarda-corpo com tela em toda a extensão. O local também ganhou um novo espaço de recreação e paisagismo.

O diretor técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, explicou que essas obras de infraestrutura ocorrem em vários bairros, privilegiando principalmente regiões mais distantes da área central da cidade, buscando oferecer qualidade de vida à toda a população de Volta Redonda.

“Buscamos melhorar esses espaços públicos para proporcionar mais qualidade de vida à população. Tudo planejado seguindo as diretrizes da prefeitura, diretorias Geral e Técnica do Furban, visando atender as demandas e sugestões dos munícipes”, frisou Oliveira.