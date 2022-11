Cerca de 40 crianças do projeto Guarda Mirim, dos bairros São Sebastião e Roma, participaram desta semana de atividades - Divulgação/Secom PMVR

Cerca de 40 crianças do projeto Guarda Mirim, dos bairros São Sebastião e Roma, participaram desta semana de atividadesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 12/11/2022 11:56

Volta Redonda - Cerca de 40 crianças, entre 8 e 12 anos de idade, do projeto Guarda Mirim, realizado nos bairros São Sebastião e Roma, participaram nesta semana de atividades relacionadas ao “Mês do Povo Preto”, ação promovida neste mês pelas secretarias municipais de Política para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) e Ação Comunitária (Smac), com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O evento busca discutir a igualdade racial e combater o racismo em Volta Redonda.

Com atividades de manhã e à tarde, o grupo assistiu palestras e um curta-metragem de ficção - “Cores e Botas”, da diretora Juliana Vicente. O filme retrata o universo de Joana, uma menina preta que sonhava em ser uma das paquitas da Xuxa, apresentadora de TV de programas infantil dos anos 80. Apesar de querer e a família ter como bancar este sonho, por ser preta não era aceita pela direção, que tinha um padrão determinado apenas para crianças brancas, loiras e magras.

A diretora da Divisão de Igualdade Racial da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Sampaio, analisou o curta de 16 minutos, exibido para os participantes da Guarda Mirim.

“O objetivo foi fazer uma reflexão e não criticar a Xuxa, loira e branca, mas mostrar que o padrão exigido era um obstáculo intransponível na ocasião. O padrão não aceitava uma “paquita negra”, não tinha esta representatividade de identidade. A ausência da diversidade na mídia naturaliza e reforça a exclusão da pessoa preta na vida real. Mas destacamos para as crianças a importância dessa diversidade e que existem atualmente muitas profissões que geram oportunidades futuras para a população negra. E que o racismo tem de ser condenado”, afirmou.

Um mural com cortes e colagens feitos pelas crianças também foi montado e está exposto na sede da SMDH, na Rua Antônio Barreiros, 232, no bairro Nossa Senhora das Graças. Nele, estão imagens de heróis da cultura negra, símbolos e pessoas que enfrentaram e venceram o racismo estrutural na sociedade. A atividade também auxilia na educação e formação das crianças com o respeito à diversidade, trabalhando a imagem social do negro brasileiro.