Volta Redonda é a primeira unidade da Rede Batista de Educação no estado do Rio de JaneiroCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/11/2022 18:16

Volta Redonda - O prefeito Antônio Francisco Neto se reuniu nesta quarta-feira (16) com diretores da Rede Batista de Educação (RBE), que assumiu as instalações e a operação do Colégio do Instituto Batista Americano (CIBA), que fica na Vila Santa Cecília. Agora, a escola se chamará Colégio Batista Brasil. Volta Redonda é a primeira unidade da Rede Batista de Educação no estado do Rio de Janeiro. A escola natural de Minas Gerais também já está presente nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba e Amazonas.

O diretor-geral da Rede Batista de Educação, professor Valseni Braga, agradeceu a recepção em Volta Redonda e destacou que a missão da instituição é a formação integral do ser humano. “Temos 104 anos de história e chegamos a Volta Redonda para trazer uma proposta de educação diferenciada. Graças a nossa experiência, esperamos ser uma opção para as famílias, buscando a excelência acadêmica, investindo nas dimensões corporal, com o esporte; cognitiva; socioemocional e espiritual, por meio de um ensino que privilegia a construção do caráter, dos valores cristãos e humanos. Temos uma equipe preparada para acolher e ensinar nossos alunos a conviver com as diferenças. Queremos ser parceiros no desenvolvimento de Volta Redonda”, garantiu Braga.

Neto deu as boas-vindas ao grupo e falou sobre o Colégio Batista, fundado há 76 anos e que tinha administração local, passando agora a integrar uma rede de ensino que atua em vários estados do Brasil. Atualmente, são 305 alunos.

“Só temos a agradecer. O (colégio) Batista sempre foi uma grande escola em nosso município. Um lugar que sempre acreditou no Esporte e a gente fica feliz com esse pensamento. Estamos muito felizes em poder receber esta grande rede em nossa cidade”, destacou.

A reunião contou com a participação do diretor de expansão da Rede Batista de Educação, professor Claudinei Franzini, a diretora do colégio, Roberta Barros, o pastor Carlos de Oliveira, a empresária Kênia Esteves e o procurador do município, Danilo Drilard.