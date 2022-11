Casal foi levado para a Deam, onde homem foi preso em flagrante por lesão corporal contra a mulher - Arquivo

Publicado 14/11/2022 20:18

Volta Redonda - Um homem de 34 anos foi preso por policiais militares do 28o Batalhão da PM na noite deste domingo (13) por agredir a companheira, de 47 anos. A ocorrência foi na Rua Três, no bairro Rústico, em Volta Redonda. De acordo com o relato dos policiais que atenderam a ocorrência, ao chegar no local, a mulher afirmou que teria sido agredida pelo companheiro. Por sua vez, o homem disse que também teria sido agredido pela mulher.

Os PMs encaminharam os dois para atendimento médico no Hospital São João Batista.

Em seguida, a mulher foi levada para o IML (Instituto Médico Legal), para fazer exame de corpo de delito.

O casal foi então levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o agressor foi preso em flagrante por lesão corporal contra a mulher. Os policiais relataram que o acusado ficou muito agitado no momento da prisão, e por isso precisou ser algemado.