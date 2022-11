Publicado 14/11/2022 18:25

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) por volta de 4h da madrugada desta segunda-feira (14) para verificar um possível furto em andamento a uma hamburgueria na Rua Senador Pinheiro Machado, no bairro Jardim Normândia, em Volta Redonda. Os PMs seguiram para o local, enquanto eram orientados pelo rádio operador do Ciosp, que informava em tempo real a localização dos suspeitos, um casal, que se deslocava pela BR-393.

Os policiais conseguiram abordar os acusados na margem da rodovia entre os bairros Jardim Amália I e II. O homem e a mulher - de 45 e 28 anos, respectivamente - carregavam o produto do furto em um carrinho. Com os dois foram encontrados 60 peças de contrafilé; 12 peças de queijo mussarela; quatro potes de sorvete; uma máquina de furar; dois rádios comunicadores, com base carregadora; e 60 metros de fio elétrico de 10 milímetros.

Questionados pelos policiais, os dois suspeitos informaram que haviam encontrado o material abandonado na calçada. No entanto, os PMs entraram em contato com o Ciosp e o rádio operador, utilizando as gravações das câmeras do Ciosp, constatou que o casal havia entrado pelos fundos da hamburgueria, ao derrubar um exaustor que ficava na parede do estabelecimento. Ao ser confrontado com a gravação do Ciosp, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. O casal foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceram presos, autuados por roubo qualificado a estabelecimento comercial.