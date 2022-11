Cadeiras de rodas vem com especificações indicadas para atender as necessidades de cada usuário - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 14/11/2022 17:30

Volta Redonda - Os alunos com deficiência da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda estão recebendo cadeiras de rodas com tecnologia assistiva, que vem com especificações indicadas para atender as necessidades de cada cadeirante. O estudante João Gabriel dos Santos Alencar, de 9 anos, matriculado no 3º ano da Escola Municipal Maria José Campos Costa, recebeu na última semana o equipamento que irá auxiliá-lo no dia a dia. Esta foi a quarta cadeira entregue pela secretaria municipal de Educação de Volta Redonda durante este ano.

A entrega contou com a participação de todos os alunos e profissionais da unidade escolar, que vibraram com muita alegria, reconhecendo a importância da cadeira de rodas. A responsável de João Gabriel, Ana Cláudia Alencar B. dos Santos, também esteve presente para receber formalmente o equipamento. O secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne, ressaltou que a equipe da SME desenvolve ações junto aos estudantes com deficiência, norteadas pela Política Nacional da Educação Inclusiva (2008).

"É muito importante desenvolver estas práticas pedagógicas inclusivas. Esta cadeira auxilia na autonomia das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, possibilitando não somente o acesso de locomoção, como também contribui significativamente para a saúde e o bem-estar, entre outros benefícios", destacou.

Os outros estudantes que também receberam as cadeiras com tecnologia assistiva foram: Nathan Davi dos Santos, matriculado na Escolar Municipal Prof. Luiz Cantanhede; Daniel Augusto Sales Rodrigues Almeida, matriculado no Centro Municipal de Educação Tempo de Criança; e Gabriel Bem, matriculado na Escola Municipal Pará.