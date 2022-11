Objetivo foi esclarecer uso dos recursos do FNDE nos projetos do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/11/2022 14:19

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda realizou nesta semana, no Teatro Maestro Franklin, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), uma reunião com a direção de todas as unidades de ensino da Rede Municipal. O objetivo foi esclarecer dúvidas sobre a utilização dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) aos diversos projetos inseridos no Programa PDDE (Programa Dinheiro Direto nas Escolas).

De acordo com a SME, os profissionais também foram orientados sobre gastos para que sejam feitos de forma eficiente e nos prazos determinados, o que fará com que as escolas tenham condição de receber mais recursos.

“A Educação está em constante processo de atualizações dos profissionais e essa reunião vai ajudar a tornar o serviço prestado cada vez melhor para nossos estudantes”, afirmou o secretário municipal de Educação, Júlio Cyrne.

A secretaria de Educação também disponibilizou uma Assessoria Técnica que ficará à disposição das Equipes Diretivas das unidades de ensino, para oferecer o suporte necessário nesta ação.

PDDE – O Programa Dinheiro Direto na Escola, criado no ano de 1995, também conhecido pelas entidades participantes como PDDE Básico, atualmente é regido pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 de setembro de 2021. Ela dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro, fiscalização e monitoramento na execução do Programa, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. O PDDE possui caráter suplementar e consiste na destinação anual de recursos financeiros repassados às entidades participantes.