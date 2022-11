Palestra "Ouvidoria, Corregedoria e Relacionamento" foi ministrada para integrantes da Guarda Municipal de Quatis - GMVR/Secom PMVR

Palestra "Ouvidoria, Corregedoria e Relacionamento" foi ministrada para integrantes da Guarda Municipal de QuatisGMVR/Secom PMVR

Publicado 13/11/2022 13:26

Volta Redonda - O corregedor da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Valdo Rocha, fez palestra sobre o tema “Ouvidoria, Corregedoria e Relacionamento” para integrantes da Guarda Municipal de Quatis. O evento foi nesta sexta-feira (11), no auditório da Câmara Municipal do município.

O objetivo principal da ação foi esclarecer dúvidas sobre a importância da corregedoria, gestão de pessoas e resolução de conflitos na corporação. “É sempre gratificante dividir experiências com outras pessoas, principalmente, por se tratar de temas de suma importância para o trabalho da Guarda Municipal”, disse Valdo.

“Compartilhar o conhecimento é uma atitude nobre e a GMVR estará sempre à disposição para atender às solicitações das ‘guardas-irmãs’. Quero parabenizar o inspetor Valdo que, sempre com muito profissionalismo, divide o seu aprendizado com outros”, salientou o secretário de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda , o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa

Também participaram do encontro em Quatis o corregedor da Guarda Municipal de Porto Real, Ferreira, e o Procurador da Receita e Jurídico da Corregedoria da Guarda Municipal de Resende, Felipe Bruno.