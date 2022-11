Publicado 13/11/2022 14:34

Volta Redonda - Desde que foi criado, há pouco mais de um ano, o projeto “Recuperando a Casa”, da prefeitura de Volta Redonda, vem trazendo uma significativa economia para os cofres públicos. Até agora já foram economizados R$ 582.449,73, caso os 1.125 bens patrimoniais recuperados fossem reparados através de mão de obra particular.

De acordo com o levantamento realizado pela equipe do projeto, se esses bens patrimoniais fossem recuperados por mão de obra terceirizada, custaria à administração municipal R$ 637.588,08. A recuperação desses bens pela própria prefeitura custou aos cofres públicos R$ 55.138,35, representando uma economia de mão de obra mais de dez vezes mais barata que a particular. Em valor de mercado, esses bens custam para compra um total de R$ 620.571,03, segundo a pesquisa realizada.

Em dezembro de 2021, apenas quatro meses depois de lançado, o projeto já tinha realizado mais de 400 reparos, com o custo de R$ 15.195,30 ao cofre municipal, enquanto a mão de obra especializada seria de R$ 239.136,00. O resultado foi uma economia de R$ 223.940,70 nesse período.

Em 2022 o projeto “Recuperando a Casa” já reformou outros 711 bens, entre cadeiras fixas e giratórias estofadas, micro-ondas, bebedouro, longarinas, frigobar, ar-condicionado, mesa de escritório, cama hospitalar, armário, balança, banco, carrinho de bebê, cadeira de alimentação, máquina de lavar, geladeira, escadas, fogão, armário de cozinha, entre outros. A economia dos reparos girou em torno de R$ 350 mil.

Entre as secretarias municipais que já foram beneficiadas com a iniciativa estão: Saúde (SMS), Ação Comunitária (Smac), Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Infraestrutura (SMI), Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Comunicação (Secom), além do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), Estádio Raulino de Oliveira, Procuradoria Geral do Município (PGM), Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Conforto (antigo CAIS Conforto), Restaurante Popular, Policlínica da Cidadania, Zoológico Municipal, entre outros órgãos.

O projeto

O “Recuperando a Casa” foi criado para que uma equipe da administração municipal faça reforma e reparos dos materiais e eletrodomésticos que estão nos depósitos do governo municipal ou que estão inutilizados nas secretarias e autarquias. Muitos seriam descartados como sucata, apesar de ainda poderem ser úteis. O objetivo é restaurar o patrimônio público e promover economia aos cofres públicos.

Os materiais que precisam de reparos são recolhidos e encaminhados à oficina da prefeitura – localizada na Rua Paulo Marçal, no bairro Aterrado (onde funcionava a antiga Funerária Municipal). A equipe do projeto é composta por marceneiro, eletricista e refrigerista.

Os bens patrimoniais são analisados pela equipe e tudo que tem condições de ser reformado é recuperado. Todo o material que não tem como ser recuperado é enviado para um depósito e fará parte de um leilão a ser promovido pela administração municipal.