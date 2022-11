Destaques foram Canal Cidadania, com 1.089 solicitações, e a Polícia Militar, somando 911 pedidos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/11/2022 14:48

Volta Redonda - A Central de Atendimento Único (CAU) de Volta Redonda, que funciona 24h por dia, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), na Ilha São João, registrou 4.173 atendimentos telefônicos no mês de outubro. Com destaques para o Canal Cidadania, que teve 1.089 solicitações, seguido da Polícia Militar, que somou 911 pedidos.

A CAU é procurada pelo cidadão que precisa dos serviços de manutenção para o seu bairro, além de buscar soluções para os problemas que envolvem a segurança pública.

“As manifestações são recebidas pela CAU através do atendimento telefônico e via WhatsApp, na qual a entrada e saída de informações são constantes, ajudando no que for possível”, disse a coordenadora do órgão, Sâmea Borges. Atualmente, 15 funcionários exercem o atendimento 24 por dia.

Os destaques do atendimento em outubro ficaram assim: Canal Cidadania (1.089); Polícia Militar (911); Guarda Municipal (851); prefixo 156 (675); WhatsApp do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – Ciosp (139); Polícia Civil (23); Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (15); e Agendamento da Dívida Ativa (63).

As solicitações foram diversas, para serviços como: estacionamento irregular (382); elementos suspeitos (258); disparo de alarme (238); perturbação do trabalho e sossego (105); veículo com som alto (75); maus tratos a animais (31); fiscalização ambiental (30); imóvel em risco (27); poda e retirada de árvores (27); buracos na via (27); zoonoses (18); entulho na calçada (17); estabelecimento irregular (17); veículo abandonado (13), entre outros.

“A CAU é fundamental para a manutenção a cidade, com funcionários capacitados para orientar a população que precisa de ajuda e agilizando as soluções dos problemas”, frisou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A CAU presta atendimento aos números: 153 (Guarda Municipal) 156 (PMVR); 199 (Defesa Civil); 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).