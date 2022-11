Policiais militares encontraram material abandonado embaixo de um carro abandonado, após fuga de um suspeito - Divulgação/PMERJ

Publicado 14/11/2022 18:04

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam 42 pinos de cocaína na manhã desta segunda-feira (14), na Rua Seis, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Segundo informaram os policiais no registro da ocorrência, a localidade é conhecida como “Favelinha”, e seria área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Os PMs informaram no registro da ocorrência que estavam em patrulha no bairro, quando avistaram um elemento em atitude suspeita, que fugiu por um beco assim que avistou a viatura da Polícia Militar. Os policiais tentaram alcançar o suspeito, mas não conseguiram. Vasculhando os arredores, os agentes encontraram embaixo de um carro abandonado os 42 pinos com um pó branco (supostamente cocaína), e a inscrição Para Tudo do Castelo R$ 10.