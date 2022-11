Homem preso tem 18 anotações criminais, por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, e estava foragido da prisão - Divulgação/PMERJ

Homem preso tem 18 anotações criminais, por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, e estava foragido da prisãoDivulgação/PMERJ

Publicado 14/11/2022 19:58

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam um homem, foragido da prisão, por posse ilegal de arma, na noite deste domingo (13), no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. De acordo com o registro da ocorrência, duas guarnições da PM estavam em patrulhamento pelo bairro, para verificar uma denúncia de que homens armados estariam traficando drogas na Rua Cinco, no Monte Castelo.

Chegando ao local, as guarnições se dividiram para realizar um cerco, mas vários elementos fugiram ao perceber a aproximação dos policiais. Os agentes conseguiram deter dois suspeitos, e com um deles - de 23 anos - foi encontrada uma pistola calibre 9 milímetros, com a numeração raspada, além de dois carregadores e 25 munições 9mm. O homem detido ainda tentou subornar os policiais, oferecendo R$ 4 mil para não ser levado para delegacia. Com o outro suspeito detido - de 25 anos - foram encontrados R$ 310 em espécie, mas nada de ilícito foi achado. Dois celulares também foram apreendidos pelos policiais.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda). Na unidade policial, o suspeito de 25 anos foi ouvido e liberado. Em relação ao outro homem - com quem foi encontrada a pistola 9 mm - os policiais verificaram ainda que ele tem 18 anotações criminais, por tráfico, porte ilegal de arma de fogo e homicídio, e estava foragido do sistema prisional. O suspeito foi preso em flagrante, sendo enquadrado nos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção ativa.