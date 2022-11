Inspetor Silvano de Paula foi apresentado oficialmente aos agentes nesta quarta-feira (16), na sede da GMVR na Ilha São João - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 16/11/2022 15:17

Volta Redonda - O novo comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Silvano de Paula, foi apresentado oficialmente aos agentes na manhã desta quarta-feira (16), na sede da corporação, na Ilha São João. Também participaram da reunião o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o novo subcomandante da GMVR, inspetor Antônio Almico.

“Vamos dar continuidade aos projetos que já vêm sendo desenvolvidos e buscar novas propostas, tanto no que diz respeito aos guardas municipais como também à infraestrutura geral da corporação”, ressaltou o novo comandante, inspetor Silvano.

“Vamos trabalhar para fortalecer a importância da Guarda Municipal na segurança do município, além de também cuidar do bem-estar e da segurança do próprio agente”, afirmou titular da Semop, reforçando o apoio às ações da GMVR.