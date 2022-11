Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, vai sediar serviços em saúde para os homens das 9h às 13h - Arquivo/Secom PMVR

Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, vai sediar serviços em saúde para os homens das 9h às 13hArquivo/Secom PMVR

Publicado 17/11/2022 10:25

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado (19), ações de prevenção à saúde da mulher e do homem. As unidades básicas de saúde e da família (UBS e UBSF) – exceto 249, Vila Mury, São Geraldo e Volta Grande – estarão abertas das 8h às 17h em mais um ‘Dia D’ da campanha municipal “Primavera Rosa”, que segue até dezembro.

As unidades de saúde vão atender as mulheres, com ou sem agendamento, para coleta de exames, agendamento de mamografia e orientações sobre o câncer de mama e ginecológico. Devem procurar o exame de mamografia mulheres de 50 a 69 anos. Já o serviço preventivo do câncer ginecológico deve ser visto com mais atenção pelas mulheres de 25 a 64 anos.

Entretanto, todas as mulheres a partir do início da vida sexual também devem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica, conforme explicou a enfermeira Vanessa de Lima Huguenin, que atua no DAB (Departamento de Atenção Básica) da secretaria de Saúde de Volta Redonda.

“Convidamos todas as mulheres para o autocuidado, as ações da campanha são direcionadas à prevenção da saúde das mulheres com vida sexual ativa, independentemente da idade. Recomendamos que as moradoras procurem a unidade de saúde mais próxima para atendimento”, disse, lembrando que o próximo ‘Dia D’ acontece em 10 de dezembro, encerrando as atividades da “Primavera Rosa” no município.

Praça Brasil sedia atividades do ‘Novembro Azul’

Atrelado às atividades na Atenção Básica, a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, vai sediar ações do “Novembro Azul”: mês dedicado à saúde do homem. A secretaria de Saúde vai oferecer, das 9h às 13h, os serviços de aferição da pressão arterial; vacinação contra a Covid-19; testes rápidos para Sífilis e Hepatite; glicemia capilar, cortes de cabelo, além de orientações sobre o câncer de próstata, doenças cardiovasculares, tabagismo e alimentação saudável.