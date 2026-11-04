Armas, drogas e munições foram apreendidasFoto: Divulgaçaõ/28º BPM
A 'Operação Impacto' é uma ação que conta com o apoio de unidades especializadas da Polícia Militar, incluindo o BOPE, GAM, BAC, RECOM, além de reforço operacional do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA). A operação tem o objetivo de intensificar o enfrentamento à criminalidade e deter os conflitos entre facções criminosas que acontece desde o último dia 25 (domingo) no local.
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A operação também conta com a participação da SEMOP e a Guarda Municipal de Volta Redonda, fortalecendo a integração entre as forças de segurança. A 'Operação Impacto' não tem prazo definido para encerramento.
A atuação reforça o trabalho contínuo do 28º BPM no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. Não obtivemos contato da defesa dos suspeitos.
Relembre o caso
Ocupação segue por tempo indeterminado
De acordo com a Polícia Militar, a ocupação não tem prazo definido para terminar. A permanência das equipes na região busca ampliar a prevenção de delitos, fortalecer a presença policial e proteger a população diante dos episódios de violência registrados nos últimos dias.
A operação mobiliza mais de 40 policiais militares, distribuídos em sistema de revezamento para manter a atuação das equipes no território. A estrutura também conta com o apoio de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).
Além do efetivo policial, veículos blindados são utilizados para reforçar o patrulhamento na região. A estratégia prevê a manutenção de equipes em pontos considerados estratégicos, com presença ostensiva para prevenir novas ocorrências e ampliar a sensação de segurança entre os moradores.
A ocupação integra as ações de segurança realizadas em Volta Redonda após os episódios de violência associados à atuação de grupos criminosos na região da Vila Brasília. Segundo o batalhão, a continuidade do policiamento busca impedir a retomada de atividades criminosas e preservar a ordem pública.
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