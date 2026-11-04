Armas, drogas e munições foram apreendidas - Foto: Divulgaçaõ/28º BPM

Armas, drogas e munições foram apreendidasFoto: Divulgaçaõ/28º BPM

Publicado 04/11/2026 18:21





A 'Operação Impacto' é uma ação que conta com o apoio de unidades especializadas da Polícia Militar, incluindo o BOPE, GAM, BAC, RECOM, além de reforço operacional do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA). A operação tem o objetivo de intensificar o enfrentamento à criminalidade e deter os conflitos entre facções criminosas que acontece desde o último dia 25 (domingo) no local.



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A operação também conta com a participação da SEMOP e a Guarda Municipal de Volta Redonda, fortalecendo a integração entre as forças de segurança. A 'Operação Impacto' não tem prazo definido para encerramento.



A atuação reforça o trabalho contínuo do 28º BPM no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. Não obtivemos contato da defesa dos suspeitos. Nesta quarta-feira, dia 4, em um desdobramento da 'Operação Impacto' realizada no bairro Belmonte, em Volta Redonda , resultou na apreensão de três suspeitos envolvidos com tráfico de drogas que estaria ligados à uma facção criminosa na cidade. A ação conjunta, que foi realizada entre o 28º BPM e o RECOM, possibilitou a localização e detenção de três envolvidos, além também de, uma pistola calibre 9mm, munições, drogas, equipamentos de comunicação e dinheiro vivo. Entre os envolvidos está um adolescente de Nilópolis, na Baixada Fluminense.A 'Operação Impacto' é uma ação que conta com o apoio de unidades especializadas da Polícia Militar, incluindo o BOPE, GAM, BAC, RECOM, além de reforço operacional do 5º Comando de Policiamento de Área (5º CPA). A operação tem o objetivo de intensificar o enfrentamento à criminalidade e deter os conflitos entre facções criminosas que acontece desde o último dia 25 (domingo) no local.LEIA MAIS: Polícia faz ocupação no complexo da Vila Brasília, em Volta Redonda A operação também conta com a participação da SEMOP e a Guarda Municipal de Volta Redonda, fortalecendo a integração entre as forças de segurança. A 'Operação Impacto' não tem prazo definido para encerramento.A atuação reforça o trabalho contínuo do 28º BPM no enfrentamento ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. Não obtivemos contato da defesa dos suspeitos.

Relembre o caso

No último dia 25 (domingo), ais de 40 policiais militares do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) iniciaram neste domingo (25) a ocupação permanente do Complexo da Vila Brasília, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A mobilização faz parte de uma megaoperação desencadeada após episódios de violência relacionados à disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região.

Ocupação segue por tempo indeterminado

O 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) divulgou, no último dia 27 (terça-feira) o reforço do policiamento no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A medida faz parte de uma operação de ocupação territorial por tempo indeterminado, com o objetivo de preservar a segurança dos moradores, garantir a ordem pública e impedir a atuação de organizações criminosas.



De acordo com a Polícia Militar, a ocupação não tem prazo definido para terminar. A permanência das equipes na região busca ampliar a prevenção de delitos, fortalecer a presença policial e proteger a população diante dos episódios de violência registrados nos últimos dias.



A operação mobiliza mais de 40 policiais militares, distribuídos em sistema de revezamento para manter a atuação das equipes no território. A estrutura também conta com o apoio de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Além do efetivo policial, veículos blindados são utilizados para reforçar o patrulhamento na região. A estratégia prevê a manutenção de equipes em pontos considerados estratégicos, com presença ostensiva para prevenir novas ocorrências e ampliar a sensação de segurança entre os moradores.



A ocupação integra as ações de segurança realizadas em Volta Redonda após os episódios de violência associados à atuação de grupos criminosos na região da Vila Brasília. Segundo o batalhão, a continuidade do policiamento busca impedir a retomada de atividades criminosas e preservar a ordem pública.

