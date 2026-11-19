Volta Redonda registra caso de Mpox - Foto: Reprodução/Internet

Volta Redonda registra caso de MpoxFoto: Reprodução/Internet

Publicado 19/11/2026 19:40

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda confirmou laboratorialmente um caso de Mpox , doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos, no município. O paciente é um homem de 28 anos, que não reside na cidade. Segundo a pasta, os primeiros sintomas foram registrados no dia 3 de novembro, incluindo febre, calafrios e lesões vesiculares na pele.





A confirmação foi comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que o paciente permanece sob monitoramento da equipe de saúde. As pessoas que tiveram contato com ele também estão sendo acompanhadas pela Vigilância em Saúde, conforme os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias.



A pasta não informou onde o paciente reside, como ocorreu a confirmação laboratorial nem se há outros casos suspeitos em investigação no município. Também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do homem. LEIA MAIS: Mpox: Rio das Ostras chega a cinco casos em 2026 A confirmação foi comunicada pela Secretaria Municipal de Saúde, que informou que o paciente permanece sob monitoramento da equipe de saúde. As pessoas que tiveram contato com ele também estão sendo acompanhadas pela Vigilância em Saúde, conforme os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias.A pasta não informou onde o paciente reside, como ocorreu a confirmação laboratorial nem se há outros casos suspeitos em investigação no município. Também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde do homem.

Contatos são acompanhados pela Vigilância em Saúde

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o acompanhamento dos contatos faz parte das medidas adotadas após a confirmação da doença. A Vigilância em Saúde monitora as pessoas que tiveram contato com o paciente para identificar possíveis sintomas e orientar os procedimentos necessários.



A secretaria ressaltou que mantém as ações de vigilância epidemiológica e o monitoramento do caso, seguindo as orientações das autoridades sanitárias. O acompanhamento busca reduzir o risco de transmissão e permitir a identificação de eventuais novos casos.



A Mpox é uma doença infecciosa causada por um vírus e pode provocar sintomas como febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, aumento dos gânglios linfáticos e lesões na pele. As manifestações podem surgir alguns dias após o contato com o vírus, e a evolução varia de acordo com cada paciente.

Transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo

A transmissão acontece principalmente pelo contato direto com lesões na pele, fluidos corporais e secreções respiratórias de uma pessoa infectada, além do contato com objetos e materiais contaminados, como roupas de cama e toalhas. O contato físico próximo e prolongado também pode representar risco de transmissão.



Entre as medidas de prevenção estão evitar contato direto com pessoas que apresentem lesões suspeitas, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter a higiene das mãos. Pessoas com sintomas compatíveis devem procurar atendimento de saúde para avaliação e receber orientações sobre os cuidados necessários.



Até o momento, a Secretaria Municipal de Saúde informou apenas a confirmação laboratorial deste caso em Volta Redonda. O paciente segue acompanhado pelos profissionais de saúde, enquanto os contatos permanecem sob monitoramento da Vigilância em Saúde.

Confira a nota oficial da prefeitura de Volta Redonda

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda informa que foi confirmado laboratorialmente um caso de Mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos) no município.



O paciente é um homem, de 28 anos, não residente em Volta Redonda. Os primeiros sintomas foram registrados no dia 3 de novembro, incluindo febre, calafrios e lesões vesiculares na pele.



O paciente segue sob monitoramento da equipe de saúde, assim como os contatos estão sendo acompanhados pela Vigilância em Saúde, conforme os protocolos estabelecidos.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que mantém o monitoramento e as medidas de vigilância epidemiológica, seguindo as orientações das autoridades sanitárias."