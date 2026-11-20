Temporal causou alagamentos e desabamentosFoto: Divulgação/SMSP
A força da chuva também provocou a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul, que chegou a ficar 1,86 metro acima do normal. Por volta das 21h, a Defesa Civil emitiu um alerta para informar a população sobre o risco de inundação na cidade.
Segundo a prefeitura, a previsão inicial indicava um acumulado de aproximadamente oito a nove milímetros de chuva. Entretanto, o volume registrado durante o temporal superou significativamente a expectativa, provocando impactos em diferentes regiões do município.
Duas famílias precisaram deixar suas casas
No caso registrado na Vila Brasília, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil. As famílias foram encaminhadas para casas de parentes e receberam orientação das equipes municipais. A prefeitura não informou se houve registro de feridos em decorrência dos desabamentos.
Além das ocorrências envolvendo imóveis, a chuva provocou alagamentos e exigiu a mobilização de equipes para acompanhar os pontos mais afetados. A Defesa Civil permanece nas ruas, realizando vistorias e atendendo às solicitações da população.
Prefeitura mobiliza equipes para limpeza das ruas
De acordo com a prefeitura, os serviços foram realizados em diferentes bairros, entre eles Vila Santa Cecília, São Luiz, Três Poços, Pinto da Serra, Conforto, Santa Cruz, Centro, Vale Verde, Vila Brasília e Retiro.
A Secretaria Municipal de Assistência Social também mantém equipes de prontidão para prestar atendimento às famílias que tenham sido atingidas pelas chuvas e que necessitem de algum tipo de auxílio.
A administração municipal informou que continua monitorando a situação e mantém os profissionais mobilizados para atender novas ocorrências. A Defesa Civil também acompanha as condições do Rio Paraíba do Sul e os pontos considerados mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.
Há previsão de novas pancadas de chuva
A Defesa Civil recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. Em caso de emergência ou necessidade de orientação, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.
As equipes municipais seguem em alerta para acompanhar os efeitos do temporal e prestar atendimento à população caso sejam registradas novas ocorrências.
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