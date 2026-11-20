Temporal causou alagamentos e desabamentos - Foto: Divulgação/SMSP

Temporal causou alagamentos e desabamentosFoto: Divulgação/SMSP

Publicado 20/11/2026 10:24

Um temporal de aproximadamente 1h10 provocou alagamentos, desabamentos parciais e deixou duas famílias fora de casa na noite de quinta-feira (19), em Volta Redonda , no Sul Fluminense. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 84,8 milímetros de chuva no município, volume cerca de dez vezes superior ao previsto para o período. Ao todo, 12 ocorrências foram contabilizadas durante o temporal.





A força da chuva também provocou a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul, que chegou a ficar 1,86 metro acima do normal. Por volta das 21h, a Defesa Civil emitiu um alerta para informar a população sobre o risco de inundação na cidade.



Segundo a prefeitura, a previsão inicial indicava um acumulado de aproximadamente oito a nove milímetros de chuva. Entretanto, o volume registrado durante o temporal superou significativamente a expectativa, provocando impactos em diferentes regiões do município. LEIA MAIS: Forte chuva provoca alagamentos em Volta Redonda durante o feriado A força da chuva também provocou a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul, que chegou a ficar 1,86 metro acima do normal. Por volta das 21h, a Defesa Civil emitiu um alerta para informar a população sobre o risco de inundação na cidade.Segundo a prefeitura, a previsão inicial indicava um acumulado de aproximadamente oito a nove milímetros de chuva. Entretanto, o volume registrado durante o temporal superou significativamente a expectativa, provocando impactos em diferentes regiões do município.

Duas famílias precisaram deixar suas casas

Entre as ocorrências atendidas pela Defesa Civil estão dois casos de desabamento parcial em imóveis nos bairros Santo Agostinho e Vila Brasília. Por conta dos danos estruturais, duas famílias precisaram deixar as residências.



No caso registrado na Vila Brasília, o imóvel foi interditado pela Defesa Civil. As famílias foram encaminhadas para casas de parentes e receberam orientação das equipes municipais. A prefeitura não informou se houve registro de feridos em decorrência dos desabamentos.



Além das ocorrências envolvendo imóveis, a chuva provocou alagamentos e exigiu a mobilização de equipes para acompanhar os pontos mais afetados. A Defesa Civil permanece nas ruas, realizando vistorias e atendendo às solicitações da população.

Prefeitura mobiliza equipes para limpeza das ruas

Desde a madrugada desta sexta-feira (20), equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos trabalham na limpeza de ruas e na desobstrução de vias atingidas pelo temporal. A operação conta com nove caminhões e três retroescavadeiras.



De acordo com a prefeitura, os serviços foram realizados em diferentes bairros, entre eles Vila Santa Cecília, São Luiz, Três Poços, Pinto da Serra, Conforto, Santa Cruz, Centro, Vale Verde, Vila Brasília e Retiro.



A Secretaria Municipal de Assistência Social também mantém equipes de prontidão para prestar atendimento às famílias que tenham sido atingidas pelas chuvas e que necessitem de algum tipo de auxílio.



A administração municipal informou que continua monitorando a situação e mantém os profissionais mobilizados para atender novas ocorrências. A Defesa Civil também acompanha as condições do Rio Paraíba do Sul e os pontos considerados mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

Há previsão de novas pancadas de chuva

A previsão meteorológica indica possibilidade de chuva durante a tarde desta sexta-feira (20). Por isso, a orientação é que os moradores mantenham atenção aos comunicados oficiais e evitem permanecer em áreas de risco durante períodos de chuva intensa.



A Defesa Civil recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também orienta que veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades. Em caso de emergência ou necessidade de orientação, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.



As equipes municipais seguem em alerta para acompanhar os efeitos do temporal e prestar atendimento à população caso sejam registradas novas ocorrências.