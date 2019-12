Prefeitura forma 800 alunos em cursos de qualificação profissional de diversas áreas

Macaé - A Prefeitura de Macaé, através da Secretaria Municipal de Educação, certificou cerca de 800 pessoas em cerimônia realizada na quarta-feira (18), que lotou o auditório da Cidade Universitária. Os cerca de 20 cursos gratuitos foram realizados no Cetep-Centro, Cetep-Barra e Polo Cultural de Glicério. Alguns foram semipresenciais e os estudantes fizeram parte de aulas teóricas e práticas. Estiveram presentes alunos dos cursos de Almoxarifado, Artes em Tecido e Linhas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Secretaria Escolar, Barbeiro, Básico de Cabeleireiro, Cabeleireiro Profissional Intensivo, Costura para Iniciantes, Curso Básico de Panificação Artesanal, Desenho Artístico, Design de Sobrancelha e Informática Básica.



Na lista também estão os de Manicure e Pedicure, Matemática Básica, Matemática Financeira, Mecânico de Motores a Diesel, Noções Básicas de Recursos Humanos, Noções Básicas para os Serviços de Recepção e Produção Alimentícia Artesanal (geleias, doces, biscoitos) e Técnicas Básicas de Contabilidade. Para o próximo ano, o Cetep vai lançar novos cursos com destaque para área offshore. A cerimônia contou com a presença da Secretária Adjunta de Qualificação Profissional, Leandra Lopes, o Secretário de Educação, Guto Garcia, a Consultora do Cetep, Flaviah Picon e o vereador Julinho do Aeroporto representando a Câmara Municipal.



De acordo com o Secretário de Educação, Guto Garcia, nestes últimos 10 anos de atuação do Cetep, 42 mil certificados foram emitidos. Este ano 3,5 mil certificados foram entregues. "Em 2007, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, criei o Cetep e, já registramos até o ano de 2019 cerca de 42 mil pessoas formadas com curso de capacitação, o que é positivo não só para o estudante, mas para toda a família", citou.



Segundo a Secretária Adjunta de Qualificação Profissional e Ensino Médio, Leandra Lopes, cada vez mais o Cetep está se adequando às demandas do mercado, contribuindo através da formação de profissionais para atuar na geração de renda e qualificação profissional. "Em 2020 serão implementados cursos que vão atender a uma clientela mais específica. Estamos firmando novas parcerias. O objetivo é levar qualificação, capacitação, aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento social. Em 2019 registramos muito sucesso em nossas ações com os cursos oferecidos na 1ª Feira de Oportunidades de Macaé e as oficinas ministradas na Cozinha Brasil", lembra.