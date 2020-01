Federação interdita Estádio Moacyrzão após parte da cobertura desabar

Macaé - Em virtude das fortes chuvas e das rajadas de vento que castigou a cidade de Macaé, na tarde de segunda-feira, parte da cobertura de um dos setores do Estádio Moacyrzão desabou. Pela cidade verificou-se quedas de árvores e tombamento de poste na Praça dos Navegantes, na Barra, que resultou em destruição parcial da Academia Municipal. Segundo a Defesa Civil não houve registro de vítimas.



A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) enviou um comunicado aos dirigentes do Macaé Esporte informando que o Estádio Municipal está interditado por tempo indeterminado. No último sábado, cerca de 700 torcedores estiveram presentes no estádio durante a partida contra o Friburguense.



Marcelo Carlos Nascimento Vianna, diretor do Departamento de Competições da FERJ, disse ainda que o estádio só será liberado após serem feitos reparos nas estruturas danificadas e novas vistorias técnicas atestando as condições de segurança do estádio.



O clube precisa informar a FERJ até o fim do dia de hoje (7) qual será o campo que o Macaé Esporte irá jogar pela última rodada da Seletiva do Campeonato Carioca, marcado para sábado (11), contra a Portuguesa, pois o jogo estava agendado para o Estádio Moacyrzão.



Provavelmente a partida deverá ser disputada no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, aonde nesta quarta-feira (08), o Macaé Esporte enfrenta o Americano, mandante do jogo, pela quarta rodada da competição. O Leão é o vice-líder da Seletiva e, em caso de nova vitória, fica perto da vaga para a fase principal do Campeonato Carioca.



Equipe da prefeitura trabalharam na manhã desta terça-feira na retirada do telhado da arquibancada que desabou - Rui Porto Filho / Secom Macaé

Na manhã desta terça-feira (7) equipe da Secretaria de Infraestrutura e da Defesa Civil atuaram no estádio no intuito de garantir a recuperação do espaço afetado pela forte chuva e vento.