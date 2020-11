Desembargador Claudio Brandão, presidente do TRE-RJ Divulgação / TRE-RJ

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 08:46 | Atualizado 16/11/2020 09:21

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio divulgou o número de eleitores que não votaram neste domingo (15). A cidade do Rio de Janeiro registrou um número recorde de abstenção desde 1996. Mais de um milhão e meio de eleitores não compareceram às urnas. Entre as principais capitais do país, o Rio ficou atrás apenas de Porto Alegre (33,1%), com 32,8% de abstenção.

A pandemia da Covid-19 e a possibilidade de uma segunda onda de contaminação pode ter afastado os eleitores das ruas. Em todo o país, o número de abstenção foi de 23%. Apenas em Macapá não houve votação, por conta do apagão que atinge a cidade.

Ao todo, 1.590.876 eleitores não votaram na capital fluminense. Um número maior que o recebido pelo primeiro colocado, Eduardo Paes, que conseguiu 974,804 votos. Marcelo Crivella, que disputa o segundo turno com Paes, obteve 576.825 votos.

627,100 eleitores votaram em branco ou anularam o voto. Esse número foi maior do que as eleições de 2016.



O desembargador Cláudio Brandão, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), disse que "apesar do grande número de abstenção, as eleições foram bem-sucedidas em todo o estado.

“A ausência de eleitores está acima do percentual, era esperado no ambiente de pandemia, mas eu acho que o mais importante foi ter feito a eleição”, disse.

O eleitor que não votou no primeiro turno poderá votar normalmente no segundo turno. Para justificar a ausência, ele terá que comparecer em uma zona eleitoral ou pelo do aplicativo e-Título.

ABSTENÇÃO NA CAPITAL FLUMINENSE NAS ÚLTIMAS SETE ELEIÇÕES

1996 - 16%

2000 - 19%

2004 - 16%

2008 - 18%

2012 - 20%

2016 - 24%

2020 - 32,8%