Alunos da rede municipal de ensino estão sendo cadastrados e serão multiplicadores dos alertas passados pela Defesa Civil - Foto: Wagner Gusmão

Alunos da rede municipal de ensino estão sendo cadastrados e serão multiplicadores dos alertas passados pela Defesa CivilFoto: Wagner Gusmão

Publicado 09/12/2021 09:17

Angra dos Reis – As fortes chuvas que caíram desde o início da semana no município causaram alguns transtornos para os moradores. No bairro Parque Mambucaba e na Vila do Abraão, Ilha Grande, foram registrados alagamentos e a Defesa Civil chegou a abrir pontos de apoio para prestar socorro a quem precisasse. Nenhum deslizamento de terra foi informado.



Com a chegada do período de fortes chuvas em Angra, a Defesa Civil do município iniciou um trabalho preventivo que envolve alunos das escolas da rede municipal de ensino. O trabalho consiste no cadastramento dos telefone dos estudantes e ensinar o procedimento para receber as mensagens do sistema de alerta e alarme.

- A intenção é que os alunos sejam multiplicadores destas informações em casa, em sua comunidade e no seu ciclo de amizade. Com o cadastramento, a população pode ficar informada sobre chuvas fortes, possibilidade de alagamento e outros assuntos importantes -, disse Jairo Fiães, secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis.



Para se cadastrar basta que o morador envie uma mensagem de texto (SMS) para o número 40199, informando o CEP de sua residência. A partir daí, ele receberá todas as mensagens de alerta e alarme da Defesa Civil.



Angra dos Reis é um dos municípios com o maior número de moradores cadastrados na Defesa Civil em todo o estado e trabalha para alcançar a maior parcela possível de sua população. A intenção é que as pessoas possam preservar suas vidas e patrimônios após a ocorrência de duas tragédias naturais nas duas últimas décadas.



Na virada de 2009 para 2010, uma forte chuva causou deslizamentos no Morro da Carioca, região central do município, e na Praia do Bananal, na Ilha Grande, deixando um total de 53 mortos e um prejuízo calculado em cerca de R$ 440 milhões. Os deslizamentos foram facilitados pelo solo encharcado por mais de 20 dias de chuvas intensas e ininterruptas.



Em 2002, 40 pessoas perderam a vida depois que uma encosta deslizou no bairro Areal. A grande quantidade de chuva alagou todo o bairro além de bairros vizinhos, deixando um grande número de desabrigados.



Prevenção



Para que tragédias como as de 2002 e 2010 não voltem a acontecer, há cerca de 3 meses a Defesa Civil instalou pluviômetros com sensores capazes de quantificar a umidade de terrenos em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta em Desastres Naturais (Cemaden).



O equipamento será utilizado em todo o país e Angra está sendo uma das cidades piloto do projeto. As plataformas darão um panorama detalhado das reais condições de cada terreno e será mais um equipamento para dar base de estudo e informações precisas em relação às chuvas fortes. Segundo Jairo Fiães, os equipamentos devem entrar em funcionamento até o verão.