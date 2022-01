Bianca chega à delegacia de Angra escoltada por policiais civis. Ela será transferida para um presídio nesta terça-feira - Foto: Polícia Civil/AR

Bianca chega à delegacia de Angra escoltada por policiais civis. Ela será transferida para um presídio nesta terça-feiraFoto: Polícia Civil/AR

Publicado 25/01/2022 12:20

Angra dos Reis - Policiais da delegacia da cidade (166ª DP) prenderam a namorada do gerente do tráfico de drogas do Morro da Carioca no fim da tarde de segunda-feira (24). Ela estava com drogas em casa prontas para a venda na região central da cidade.



Bianca Ramos da Glória, 22 anos, estava em sua residência, no Morro do Abel – que faz divisa com o Morro da Carioca - com o namorado menor de idade que é o gerente do tráfico na localidade.



Seguindo informações do setor de inteligência da 166ª DP, os policiais entraram no Morro do Abel descaracterizados, mas quando o menor percebeu a chegada de "gente estranha", abriu fogo e trocou tiros com os policiais, conseguindo fugir ao saltar do segundo andar da casa em um matagal, por onde desapareceu.

O foragido possui mandado de busca e apreensão por associação ao tráfico de drogas.

Com Bianca a polícia encontrou boa quantidade de cocaína, maconha e crack em sacolés prontos para venda, além de um rádio comunicador e telefones celulares. Ela foi conduzida sem resistência à 166ªDP e será encaminhada para o presídio de Volta Redonda, no Sul Fluminense, nesta terça-feira (25).

O delegado titular da 166ª DP, Vílson Almeida, comentou a prisão.