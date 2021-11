Em revista no veículo, a guarnição encontrou 1 kg de maconha prensada e 172 pinos de cocaína - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/11/2021 14:37

A Polícia Militar recuperou um carro roubado e prendeu um homem com uma carga de drogas nesta quarta-feira (24) no bairro Portelinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) realizavam um patrulhamento pela Rua Projetada quando tiveram a atenção voltada para um elemento manobrando um automóvel e um outro em frente uma casa que, ao perceberem a aproximação da viatura, entraram em fuga, pulando o muro da residência. O motorista do carro, identificado como W.Q.S., foi capturado. O outro envolvido conseguiu fugir e ainda não foi localizado pela polícia.

Em revista no veículo, a guarnição encontrou 1 kg de maconha prensada e 172 pinos de cocaína. Ao consultar a placa do automóvel, foi identificado que a mesma não pertencia ao referido modelo e que o carro havia sido roubado em Saquarema. No interior da residência, a PM apreendeu 638 pinos de cocaína, dez rádios transmissores, 11 bases de carregador, uma balança de precisão, dois cadernos com anotações do tráfico e farto material para endolação.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas e roubo.