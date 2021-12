O acusado, identificado como A.L.A.P.D.S., foi preso com 80 pinos de cocaína e R$ 10 em espécie - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 15/12/2021 16:30

A Polícia Militar capturou duas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas nesta quarta-feira (15). As ocorrências foram registradas em Araruama e Cabo Frio.



No bairro araruamense de Três Vendas, o acusado, identificado como A.L.A.P.D.S., foi preso com 80 pinos de cocaína e R$ 10 em espécie no condomínio Minha Casa Minha Vida, durante um patrulhamento. A guarnição avistou um grupo de pessoas em um local já conhecido como sendo ponto de venda de entorpecentes e, ao se aproximar, os elementos entraram em fuga.



Após um cerco tático, um deles foi capturado com uma sacola em mãos, contendo drogas. Ele foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e permaneceu preso por tráfico de drogas.

Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) flagrou o menor na prática ilícita. Ele estava com 35 cápsulas de cocaína, 20 pedras de crack, 59 buchas de maconha e R$ 30 em espécie e assumiu ter a função de ‘vapor’.



Já em Cabo Frio, um adolescente de 16 anos, identificado como D.R.S., foi detido na comunidade Rainha da Sucata, no bairro Monte Alegre, após uma denúncia anônima dando conta de que um indivíduo sem camisa, de cabelo pintado e bermuda verde estaria vendendo drogas no local.