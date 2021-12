De acordo com relatos, funcionários do Legislativo ocuparam todos os assentos disponíveis na Câmara e o portão já estava fechado antes do inicio da sessão - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

17/12/2021

Pela 9ª vez, servidores da educação foram à Câmara de Araruama, na Região dos Lagos, protestar por transparência dos recursos do Fundeb nesta quinta-feira (17). A surpresa, porém, foi que a categoria foi impedida de acessar o plenário da Câmara no momento da sessão.



De acordo com relatos e imagens recebidas pela reportagem, funcionários do Legislativo ocuparam todos os assentos disponíveis na Câmara e o portão já estava fechado antes mesmo do inicio da sessão.



Os servidores disseram que o vereador Elói Ramalho (PSD), único que tem mostrado engajamento à luta sindical, intercedeu e conseguiu negociar para que os servidores pudessem ocupar o plenário e fazer manifestações silenciosas, como manda o regimento interno da Câmara.



Ao Portal O Dia, Elói confirmou a versão dos servidores e disse que, ao chegar na Câmara, se deparou com os profissionais da educação revoltados do lado de fora.



“Antes mesmo do portão da Câmara abrir, da entrada, as cadeiras já estavam tomadas por funcionários da base governista”, afirmou Ramalho.



Segundo o vereador, a luta da categoria continua e ele se dispõe a “brigar para que eles tenham, pelo menos, um reajuste no ano que vem, já que o auxilio, a prefeita se negou a dar”.

Nós voltamos a questionar o vereador sobre a informação que eles só entraram após intercessão do vereador Elói Ramalho e que o portão da Câmara estava fechado antes mesmo da sessão começar. Porém, Júlio César não respondeu. A reportagem procurou o presidente da Câmara de Araruama, Júlio César Coutinho (PSC), para entender a questão. O vereador nos enviou a foto acima e disse: “Só a foto já diz. Funcionário da Câmara não leva cartaz para o plenário”.Nós voltamos a questionar o vereador sobre a informação que eles só entraram após intercessão do vereador Elói Ramalho e que o portão da Câmara estava fechado antes mesmo da sessão começar. Porém, Júlio César não respondeu.