Foram apreendidos 29 vidros de loló, 11 potes de skunk, 160 pinos de cocaína e 850 tabletes de maconha - Letycia Rocha (RC24h)

Foram apreendidos 29 vidros de loló, 11 potes de skunk, 160 pinos de cocaína e 850 tabletes de maconhaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/01/2022 14:30

A Polícia Militar apreendeu uma carga de drogas nesta segunda-feira (10) no bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) recebeu informação de que traficantes estariam usando uma construção para guardar material entorpecente na Comunidade do UTA.

Após buscas, os policiais encontraram uma mochila com 29 vidros de loló, 11 potes de skunk, 160 pinos de cocaína e 850 tabletes de maconha.

O material foi apreendido na 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e a ocorrência registrada. Ninguém foi preso.