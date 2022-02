Rua no bairro Outeiro, em Araruama - Reprodução redes sociais

Publicado 21/02/2022 14:32

Moradores do bairro Outeiro, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, reclamam do abandono do local. Segundo eles, o bairro está completamente abandonado e as ruas intransitáveis.

De acordo com uma moradora, o bairro nunca esteve tão abandonado quanto agora.

“Sou moradora do bairro outeiro a mais de 30 anos e nunca presenciei tanto descaso e abandono como ultimamente. Nossas ruas estão intransitáveis, com tanto mato quase fechando tudo. Ontem mais uma vez meu pai de 55 anos precisou limpar a rua da nossa casa” – disse um morador que pediu anonimato

Além dos buracos e do mato alto, os moradores também reclamam da falta de iluminação pública nas ruas do bairro.