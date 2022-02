Bebê é arremessado de carro após colisão em Araruama - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 18/02/2022 14:34

Um acidente chocou moradores de Araruama, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (17). Uma mulher estacionou o carro na frente da loja Armazém dos Fios, no bairro Vila Capri, e desceu aparentemente apressada. Em uma questão de segundos, o carro deslizou para a pista, sendo atingido por um caminhão.

Com o impacto na parte traseira, um bebê foi arremessado para fora do veículo. Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver a mãe voltando e o pegando do chão.

Ainda não há informações se a condutora esqueceu de acionar o freio de mão ou se ele falhou. Testemunhas afirmam que a criança estava com a vó no carro e sofreu apenas arranhões.