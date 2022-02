Drogas seriam levadas para Araruama - DIVULGAÇÃO

Publicado 16/02/2022 17:34

Na noite desta terça-feira, 15, um homem foi preso por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), com uma grande de drogas na RJ124, na Via Lagos, na altura de Boa Esperança.

Segundo informações, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando notaram a atitude suspeita de um homem em um carro que realizava transporte por aplicativo.

Na abordagem, os agentes localizaram uma mochila contendo 625 pinos de cocaína. Ao ser questionado, o passageiro informou que as drogas seriam entregues em Araruama e que ele receberia o valor de R$ 700,00, pelo transporte.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a 119 DP , em Rio Bonito.