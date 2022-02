Ação avaliou a qualidade do serviço prestado pelas empresas de ônibus - divulgação

Ação avaliou a qualidade do serviço prestado pelas empresas de ônibus divulgação

Publicado 18/02/2022 21:11

Na manhã desta quinta-feira, 17, O Detro-RJ realizou a Operação “Ônibus Legal” no terminal rodoviário de Araruama, na Região dos Lagos do Rio.



Além da cidade da Região dos Lagos, a ação que aconteceu em mais 8 terminais rodoviários do Estado, visa checar a qualidade do serviço prestado pelas empresas de ônibus aos usuários.



A operação começou à 6h da manhã e contou com mais de 20 fiscais. Foram aplicadas 39 multas em empresas que não cumpriam o serviço que deveria ser realizado e 23 veículos foram recolhidos. Entre as multas está a não utilização correta de acessibilidade a deficientes, pneus lisos, banco em mau estado, defeito no ar-condicionado, iluminação deficiente, ausência de sinal sonoro de paradas, entre outras.

As ações aconteceram na Rodoviária do Rio, no Terminal Rodoviário Américo Fontenelle, na Central do Brasil; Terminal João Goulart, em Niterói, além das rodoviárias de Alcântara, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, Itaguaí, Volta Redonda, Barra Mansa, Valença, Cabo Frio, Araruama, Campos de Goytacazes, Macaé, Itaperuna, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis.