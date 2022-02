Mesmo com a gravidade do acidente, criança teve ferimentos leves - Reprodução redes sociais

Publicado 18/02/2022 21:00

Nesta quinta-feira, 17, um acidente chamou a atenção de moradores de Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações, uma mulher estacionou o carro na frente de uma loja no bairro Vila Capri e deixou a criança no veículo. Em seguida, o veículo começou a se mover e acabou sendo atingido por um caminhão.

Com o impacto da batida na parte de trás do veículo, uma criança acabou sendo arremessada para fora do veículo pela janela. A motorista do carro vê a cena e volta em desespero e pega a criança no chão.

Testemunhas informaram que a criança estava no carro com a avó e sofreu apenas arranhões.