GTO de Araruama apreende elemento que tentou furtar lojas da cidade - Sabrina Sá (RC24h)

GTO de Araruama apreende elemento que tentou furtar lojas da cidadeSabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/05/2022 15:36

Na última sexta-feira (6), a GTO da Guarda Civil de Araruama, na Região dos Lagos, apreendeu um elemento que tentou furtar lojas no centro da cidade.

O indivíduo tentou furtar, não somente a loja de equipamentos hospitalares, localizada na rua da Caixa Econômica, mas também fez a tentativa de furto no Supermercado Extra. Nas duas situações foi surpreendido pelos funcionários destes comércios. Contudo, baseado nas imagens de segurança das lojas, o elemento carregava consigo alguns produtos que provavelmente seriam fruto de furto em outros estabelecimentos.

A Equipe do GTO recebeu a informação que um indivíduo havia furtado algumas lojas e que teria conseguido fugir após ter sido contido por populares na rua da Caixa Econômica. Imediatamente a viatura se dirigiu ao referido comércio para coletar mais informações, como imagens do suspeito e direção que o elemento teria tomado.

De posse das imagens iniciou o cerco ao suspeito considerando as possíveis rotas de fuga. No entanto, o indivíduo não havia desistido de cometer mais furtos e foi novamente impedido no Supermercado Extra e mais uma vez obteve sucesso em fugir do flagrante. Mas desta vez o GTO o identificou em fuga pelas ruas do centro de Araruama, detendo o elemento e o conduzindo à 118° DP para apresentação à autoridade policial. A proprietária do estabelecimento furtado foi apresentada para reconhecimento e narrativa dos fatos. O suspeito, que já tinha 8 passagens criminais, ficou detido na 118° DP à disposição da Justiça.