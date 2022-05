Detran apreende carro clonado em Araruama - Divulgação

Publicado 04/05/2022 11:34

Nesta terça-feira (3), a Corregedoria do Detran.RJ apreendeu mais um veículo clonado em Araruama, município da Região dos Lagos. A investigação começou após o proprietário do veículo original abrir um processo de clonagem no Detran de Campos, na Região Norte Fluminense.

Após análises das informações do Setor de Inteligência, da Corregedoria do departamento, os agentes do Detran.RJ identificaram e apreenderam o carro em flagrante. Ao ser usado um aparelho de scanner, os agentes também identificaram que o veículo era proveniente de um roubo em novembro de 2021, no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio.



O caso foi registrado na 118ª DP (Araruama). Após perícia técnica, o veículo será entregue ao legítimo proprietário. Vale lembrar que o Detran.RJ vem intensificando as investigações sobre clonagem em todo o Estado do Rio. Especialistas do departamento alertam que é importante exigir a nota fiscal de qualquer veículo comprado – em sites ou via internet, principalmente -, para que o usuário não tenha problemas futuros e possa ter certeza de que está comprando um veículo legalizado.