Com o criminoso, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições - Letycia Rocha (RC24h)

Com o criminoso, foi apreendido um revólver calibre 38 com seis muniçõesLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/06/2022 14:22

Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas do Rio do Limão, em Araruama, município da Região dos Lagos, foi preso pela Polícia Militar neste domingo (19), na Rua das Alamandras.

Conforme a corporação, os agentes realizavam um patrulhamento de rotinha quando receberam uma denuncia de que havia dois elementos armados na Avenida Beira Rio, na comunidade do Mutirão.

No local, os policiais avistaram os criminosos e um deles, identificado como M.G.L., foi capturado após uma tentativa de fuga. Ele estava com um revólver calibre 38 com seis munições.

O acusado confessou ser ‘gerente’ da localidade e foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), sendo autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo.