O homem foi detido com 136 cápsulas de cocaína, 19 buchas de maconha e 45 pedras de crack - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/06/2022 17:03

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma carga de drogas nesta segunda-feira (13) no distrito de São Vicente, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, o menor foi capturado durante uma diligência para realizar levantamentos e colher informações sobre o tráfico de entorpecentes na localidade. O acusado foi flagrado com uma sacola em mãos e tentou fugir ao perceber a presença dos militares, mas acabou sendo detido com 136 cápsulas de cocaína, 19 buchas de maconha e 45 pedras de crack.

O adolescente foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.