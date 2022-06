Araruama agenda aplicação da 4ª dose contra Covid-19 para acamados acima 60 anos em casa - ASCOM de Araruama

Araruama agenda aplicação da 4ª dose contra Covid-19 para acamados acima 60 anos em casaASCOM de Araruama

Publicado 12/06/2022 07:00

Serão vacinadas em Araruama, município da Região dos Lagos, as pessoas acamadas de 60 anos ou mais contra a Covid-19 nas suas próprias residências. Os moradores aptos já devem ter recebido a terceira dose há pelo menos quatro meses.

Para fazer o cadastro e agendar a visita dos agentes de saúde é preciso enviar uma mensagem, por meio do WhatsApp: (22) 98871-1568. Atenção: esse número não atende a ligações, apenas mensagens de texto.

Na mensagem o interessado deve colocar as seguintes informações:

*Nome completo da pessoa

*Documento com foto de identificação

*Cartão do Sus

*CPF

*Endereço e ponto de referência

*Nome da mãe

*Telefone do responsável pela pessoa acamada

A visita dos agentes de saúde já pode ser agendada desde quinta-feira (9).