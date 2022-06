Homem procurado por homicídio e roubos morre em troca de tiros com a PM em Araruama - Reprodução/ PM

Publicado 13/06/2022 15:23

Um homem com passagens por homicídio e roubos a pedestre em várias cidades da Região dos Lagos, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar, nesta sexta-feira (11), em Araruama. O fato ocorreu no distrito de São Vicente de Paula.

Segundo informações da PM, os agentes receberam informação de que o suspeito, conhecido pelo apelido “Titi” e com mandado de prisão estaria escondido no bairro Santana. Policiais foram até o local e, quando faziam patrulhamento a pé, se depararam com o suspeito e a troca de tiros começou. Ele foi baleado e levado para a UPA, onde acabou morrendo.