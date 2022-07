Homem acusado do crime já está preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 06/07/2022 14:59

A Polícia Civil de Araruama (118ª DP), na Região dos Lagos, concluiu, nesta terça-feira (5), as investigações sobre o assassinato da enfermeira Jéssima da Conceição, de 27 anos, em junho deste ano, no distrito de São Vicente. Um homem acusado do crime já está preso.

De acordo com o delegado titular, Filipi Poeys, foram realizadas diligências durante a manhã para cumprir mandados de busca e apreensão, além da prisão temporária em desfavor de Lucas Lima de Freitas.

O elemento é apontado como o autor do homicídio e da tentativa de homicídio do namorado de Jéssima, Yuri Corrêa da Silva, que ficou gravemente ferido. O crime aconteceu na noite de 12 de junho, na Rua Antônio Pinto Carvalho, em Norival Carvalho, no distrito araruamense. Jéssima teve a casa invadida por criminosos que tinham Yuri como alvo. Na tentativa de proteger o parceiro, ela entrou na frente dos tiros e morreu no local. Lucas já está preso por porte de arma de fogo e, agora, responderá também pelo assassinato da enfermeira.

Ainda segundo a polícia, a arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia.