Os dois envolvidos foram encaminhados para a 129ª DP, onde o homem foi autuado e preso e, o menor, autuado e apreendido por crime análogo - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 01/07/2022 13:48

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na captura de um homem e um adolescente com mais de 5 mil pinos de cocaína e uma réplica de espingarda na tarde desta quinta-feira (30) no bairro Bananeiras, em Araruama, na Região dos Lagos.

De acordo com o comandante do 25º Batalhão da PM (25º BPM), tenente-coronel Leonardo Oliveira, a ação, realizada com agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP), aconteceu durante um patrulhamento dos militares pela região. Os agentes tiveram a atenção voltada para a dupla, que estava em um local já conhecido como ponto de venda e consumo de drogas. Eles foram abordados e estavam com o material ilícito.

No total, foram apreendidos 5.059 pinos de cocaína, 43 buchas de maconha, 260g de pasta base de cocaína, três rádios transmissores, um simulacro de espingarda e material para endolação.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 129ª DP, onde o homem foi autuado e preso por tráfico de drogas e, o menor, autuado e apreendido por crime análogo.