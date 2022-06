O condutor do carro foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas - Letycia Rocha (R24h)

Publicado 30/06/2022 15:06

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de farta quantidade de material entorpecente em Araruama, na Região dos Lagos, na noite desta quarta-feira (29). Um homem foi preso durante a operação.

De acordo com a PM, as equipes foram até a Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, após uma troca de informações com o Núcleo de Inteligência da PRF sobre um automóvel Fiat Linea de cor preta, que estaria transportando drogas do Rio de Janeiro para São Pedro da Aldeia.

Um cerco foi montado na altura do bairro Outeiro, onde os agentes abordaram o veículo. Dentro da capa do para-choque traseiro foram arrecadados 5.100 cápsulas de cocaína.

O condutor do carro foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas. O material entorpecente e o veículo foram apreendidos.