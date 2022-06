A dupla foi encaminhada para a delegacia, onde segue aguardando a transferência para o sistema prisional - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/06/2022 15:19

Uma mulher acusada de matar o ex-marido em Araruama, na Região dos Lagos, foi presa pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (27). Um comparsa da criminosa também foi capturado.

De acordo com a polícia, V.F.S. e o amigo, R.V.T., executaram Flavio Benzinho da Conceição no bairro Itatiquara com a ajuda de outros dois elementos. A vítima foi morta com pauladas, tijoladas e tiros durante a madrugada dessa segunda, após supostas agressões sofridas pela mulher na sexta-feira (25).

“O trabalho ininterrupto da Equipe de Plantão e do Setor de Homicídios possibilitou a prisão em flagrante dos autores logo após a pratica do crime hediondo, que abalou os moradores do bairro de Itatiquara”, disse o delegado titular da 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), Filipi Poeys.

A dupla foi encaminhada para a delegacia, onde segue aguardando a tranferência para o sistema prisional.